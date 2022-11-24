為因應北美品牌大廠全球化生產需求，富驊(5465)將於北美投資興建生產基地，計畫於2024年正式啟用北美生產基地，承接北美品牌大廠IT產品訂單，隨著高階伺服器及軍規網通產品出貨放量，富驊明年營運成長可期。

富驊高階伺服器產品經營多年，客戶群主要為歐美一線品牌大客戶，因應雲端時代來臨，富驊致力開發高效能機架式伺服器、刀鋒伺服器，及桌上型伺服器，伺服器產品線齊全，包含Purley、Whitley平台伺服器，在今年大環境不佳下，除Whitley平台產品訂單逆勢成長，富驊在第2季亦取得了新一代平台Eagle Stream的伺服器訂單，加上公司拿下全球前二大硬碟廠的新型存儲型伺服器訂單，這類高容積產品為雲端時代的主流產品，需求逐步提升，成為富驊今年獲利成長重要動能。

富驊為因應北美品牌大廠全球化生產需求，將於北美投資興建生產基地，布局全球化生產，富驊計畫於2024年正式啟用北美生產基地，承接北美品牌大廠IT產品訂單。

富驊深耕伺服器產業多年，掌握歐美一線品牌客戶高毛利產品訂單，推升公司毛利率穩定攀升，今年第3季合併毛利率為16.82%，年增1.21個百分點，母公司業主稅後淨利1億元，年增34%，單季每股盈餘為0.68元，為2018年以來單季新高；累計前3季合併毛利率為14.35%，年增2.18個百分點，母公司業主稅後淨利2.47億元、年增53.95%，已超越去年獲利，每股盈餘為1.67元。

富驊前10月合併營收為36.73億元，由於高階伺服器需求持續發酵，且軍規網通產品放量出貨，富驊對第4季訂單掌握度高，預期明年也會比今年好。