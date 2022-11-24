M31(6643)第三季財報告捷，比起去年同期每股盈餘翻了三倍，營收與獲利均創同期歷史新高，展望後市，M31已投入3奈米和5奈米各項先進製，加上全球晶片設計業者面臨需分散生產基地風險的壓力，也推升對基礎元件IP的需求，M31營運動能不虞匱乏，後續樂觀可期。M31今反映基本面正向樂觀，股價開高逾3%，站穩所有均線，短線技術面有利多方發展。

M31第三季合併營收為3.23億元，較去年同期成長46.8%，並維持100%的高毛利率。歸屬於母公司之淨利為1.01億元，每股盈餘為3.26元，比起去年同期每股盈餘翻了三倍，營收與獲利均創同期歷史新高。

M31受惠於美系客戶加快晶片規格及製程微縮進程，對先進製程開案量大幅提升，不論是在高速傳輸介面IP的部分，包含USB、PCIe、MIPI等傳輸規格應用的市場滲透率持續升高，亦在針對特定應用需求所打造的基礎IP元件庫，都隨著規格轉換升級持續往先進製程推進。M31已投入3奈米和5奈米各項先進製程的矽智財開發與驗證，進而帶動美國晶片設計業者擴大採用M31先進製程IP。而在美中貿易戰的影響下，帶動大陸晶片開案量大增，高速介面IP成為大數據時代的市場主流，使得M31在大陸市場的新案開發持續有重大斬獲。此外，在各國大力扶植本土半導體產業之際，全球晶片設計業者面臨需分散生產基地風險的壓力，也推升對基礎元件IP的需求。

M31持續在先進製程佈局，未來7奈米以下的營收會逐步貢獻，多元化IP佈局為關鍵成長引擎，展望2023年，M31將擴大耕耘日、韓、歐洲等市場，並佈局AI/HPC、IoT、車用市場。M31第三季的合約負債金額為2.79億元，為歷史新高，後續將挹注2023年後的新案NRE營收。

不僅如此，M31也瞄準車用市場，針對車用晶片IP通過相關的安全技術標準認證，持續取得美國及日本一線車用晶片大廠的IP訂單，並且隨著車用IP產品開發與認證完成，將挹注長期營運成長動能。

M31總經理張原熏表示，近期受終端需求與地緣政治的因素影響，市場對於半導體產業趨於保守，但M31持續擴大全球合作夥伴關係，並強攻先進製程IP市場有成。此外，在大陸全力發展半導體自製化的趨勢下，M31有望進一步搶占成熟製程矽智財的大陸市場。而M31在16奈米以下的多元化IP解決方案的完整布局，3奈米和5奈米營收也將逐步貢獻，先進製程將成為未來的關鍵成長引擎，公司營運動能不虞匱乏，展望2023年審慎樂觀。