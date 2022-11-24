美女主播張齡予今年5月20日宣布結婚及懷孕的好消息，在18日生下一名健康的男嬰，剛生產完五天的她，在社群平台上透露，自己因宮縮嚴重疼痛，幾乎沒好好睡過覺，而醫師也坦言她的狀況：「很少見」。

昨（23）日主播張齡予在臉書發文分享目前狀況「生產第五天，感覺活了雙倍以上時間，因為不但加入睡不飽行列，根本叫做痛到睡不著，我真的幾乎沒睡，假裝閉上眼睛而已……」張齡予表示，在生產前聽聞許多媽媽擠奶的辛苦，因此早早吃卵磷脂準備，但沒想到「有一好沒兩好」雖奶量充足，但宮縮卻變得明顯且更痛。

她表示，每天宮縮痛到直冒冷汗，每天換七八件衣服，且每件都能擰出水來，直到打肌肉鬆弛劑症狀才得以減緩，而她透露，有次直接痛到在地上打滾不停盜汗「最後還叫了救護車急診，我的宮縮大概就類似那樣的痛，還是不時就出現！快瘋了！」而她的醫師也坦言宮縮到這樣的程度「很少見」。

對此，張齡予無奈表示「只能轉念，有一好沒兩好，就是這樣」而她也分享兒子第一次做超音波檢查，當聽到兒子有一項狀況需追蹤她與先生非常緊張，但兩人在不斷與醫師確認後才稍微放心，最後，她祈禱兒子能健康平安，也感謝主治醫師的幫忙。