美國首度在海外設置了太空軍印太指揮中心

就在美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）不斷強調，中國是顯見的威脅，尤其在外太空更是如此後，美國太空軍（Space Force）周二在夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）開設了區域指揮中心，以管控全印太地區的太空軍事行動，而這是美國首度在本土外設置太空軍指揮中心。

據《空軍時報》（Air Force Times）24日報導，美國太空軍印太司令部是系列新司令部中的第一個，而這些司令部將成為太空軍在世界各地的主要接觸點（touchpoints）。至於美國會以印太地區為優先，是因為它在當地面臨了中國、俄羅斯和北韓軍隊，以及恐怖組織網路等最緊迫的國家安全威脅。

另據《軍事網》（Military.com）報導，隨著中美緊張關係升高，美國太空軍在太平洋部署守衛，是要為盟友和其他軍種提供外太空支援。這些太空軍在印太的核心任務，就是保衛美國在太空軌道上的資產，以免受實體和數位攻擊，尤其是來自中國的攻擊。

而出任太空軍印太司令部第一任司令的，則是加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）的第30太空發射航太團（Space Launch Delta 30）前司令馬斯特里爾（Anthony Mastalir）。

美國首度在海外設置了太空軍印太指揮中心

馬斯特里爾說，太空支撐印太作戰的每一個層面，美軍每天都必須克服距離的龐大壓力，而太空讓他們能進出原本無法進入的區域，並提高武器系統的射程和殺傷力。此外，他強調，太空是美軍能按選擇的時間和地點投射軍力的關鍵。

這是美軍首次在印太擁有太空軍，得以在相關區域專注整合衛星與雷達監視、目標追踪、通信等作業。而先前這些任務是由美國太平洋空軍（Pacific Air Forces），還有美國駐歐空軍空軍部隊指揮系統負責。

美軍太空行動負責人薩茲曼（Chance Saltzman）說，太空必須與其他聯合團隊深度整合，這在印太區再真實不過了。他在提及中國時指出，美方發現，他們正在與自有想法的對手競爭，而這對手不斷在部署太空反制系統，並擁有自家精密的太空系統，以支援日益強大的地面部隊。