俄烏戰爭延燒至今逾9個月，許多外企紛紛出走，根據美媒報導，蘇聯時代的Moskvich汽車周三在俄羅斯一家前雷諾工廠重新生產，首批Moskvich汽車將於今年12月完成生產並開始銷售。值得注意的是，Moskvich重新投產是採用中國品牌設計，零件也是來自中國。

根據《路透》報導，受俄烏戰爭影響，法國雷諾汽車把持有的俄車廠AvtoVAZ多數股權出賣給俄政府，其中也包含這間莫斯科工廠，俄羅斯還讓雷諾保有6年的回購權。

報導指出，上述工廠最近剛剛重啟，計畫生產蘇聯時期的Moskvich汽車，預計到2022年底將生產600輛汽車，其中200輛是電動汽車。報導稱這款車看起來與中國江淮汽車生產的Sehol X4車型一模一樣，展示的車輛也貼了許多帶有江淮零件代碼的標籤。

Moskvich是過去在蘇聯時期成立的品牌，距離最後一次生產已在約20年前，該品牌零組件來自俄羅斯和東德，在蘇聯解體後被「私有化」，最終破產。

俄羅斯工業、貿易部長Denis Manturov則表示，Moskvich未來若成功全面啟動生產，將可創造4萬多個就業機會。