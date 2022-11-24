雲林縣「潮厝華德福教育實驗國小」的教室增建落成典禮在日前舉行，縣長張麗善表示，雖然參加過非常多啟用典禮，但這次讓她印象相當深刻，校方用台灣欒樹和校園植物製作成美麗的花束彩球，搭配孩子演奏的悠然樂曲，「我們見證雲林教育的新篇章。」

張麗善指出，潮厝華德福國小匯聚幼兒園、小學、國中、高中的學生一同學習成長，除一般學科外，還有農業、手工、優律思美等多元課程，重視學生身心靈的均衡發展，是雲林唯一一所台美生態綠旗獎學校，也是雲林少數符合SDGs的永續校園。

另外，張麗善提到，這次新校舍由雲林縣政府自籌1266萬元（佔整體6成）、教育部國教署補助900萬元，共投入2166萬元興建，後續也會規劃購買鄰近的台糖用地，為學校增設PU跑道或是運動場，讓孩子在德、智、體、群、美都能得到適當發揮，擁有舒適的學習環境。