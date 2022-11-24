先前週刊爆料中國富商汪小菲因前妻大S（徐熙媛）與南韓天團酷龍成員具俊曄結婚，所以自從3月起就未履行離婚協議，未支付生活相關款項逾500萬元，導致汪小菲在台資產遭到查封，未料汪小菲連續發出20多篇文章反擊，網友對此也好奇大家比較支持男方觀點還是女方觀點。

大S與汪小菲離婚協議聲量曝光！短短2日就累積破萬筆討論

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「大S與汪小菲」聲量趨勢，也能發現11月21日週刊爆料汪小菲積欠大S逾500萬元生活費用後，當日網路聲量隨即來到35,195筆，11月22日隨著汪小菲在微博喊要來台灣、經紀人出面發聲及床墊大戰，導致戰火延燒，帶動網路論壇討論沸騰，在當日網路聲量也一路上升至52,118筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

汪小菲事件挺男方還是女方立場？

一名網友在PTT八卦版以「汪小菲事件你比較挺男？或女？」為題發文，認為汪小菲雖然暴走罵了徐媽媽、小S（徐熙娣）、具俊曄、藍正龍、仔仔等人，但唯獨沒有罵大S，原PO也指出現在網路上分成女方再婚由現任丈夫照顧其生活、不管有沒有再婚都要按時付款兩派立場，因此好奇「所以大S沒有任何需要被汪小菲罵的地方囉？大S有這麼好嗎？」。

家家有本難念的經！網友緩頰：汪小菲就是公關能力不足

網友表示，「家家有本難念的經，只是他們是藝人，被放到檯面不予置評」、「剪不斷理還亂，當看客就行」，也有人為汪小菲緩頰，「情感上汪小菲就是性情中人啊，他當初簽那個就是因為他愛對方吧，沒想到對方馬上有新歡，他打擊很大吧」、「我們每個人都有放不下的事情，當然知道要理智，但是人沒有真性情也很可悲，汪小菲就是公關能力不足，但不是個壞人啦」、「讓他崩潰的最後一根稻草就是大S扣押他的財產，那不只是錢的問題，有部分是情感的崩潰，所以他才那麼崩潰一直發廢文」。

眾人籲應有契約精神！網友大讚具俊曄1動作：光頭帥炸

多數人認為仍應履行契約精神，「當初離婚協議怎麼簽就怎麼做啊」、「離婚都談好了才簽字的，沒契約精神喔」、「男的超沒風度，契約自己簽的欸」，也有網友力挺大S，「外遇在先，一切後果自己承擔就是這樣」、「再婚為什麼不能跟前夫要錢，小孩還是前夫生的好嗎？白紙黑字都寫清清楚楚」、「大S享受幸福中，有要你出來鬧嗎」、「大S非常有風度了，從沒對外說他任何不好」。

事實上，具俊曄從頭到尾都沒有針對愛妻與前夫爭議出聲，僅是默默在大S近日於IG發出的聲明點讚，讓網友大讚「具俊曄的EQ比汪小菲好很多吧，婚姻是要相處的，誰都沒辦法和一個情緒起伏不定的人長期相處」、「光頭才是最大贏家」、「光頭帥炸」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月16日至2022年11月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大S與汪小菲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。