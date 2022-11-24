汪小菲和因贍養費問題和大S鬧上法院，更氣到在微博接連PO文砲轟徐家人，未料，汪小菲竟態度放軟發文求和，但不久後又秒刪，大S也發出6點聲明稿澄清，此舉讓美女主播劉芯彤大讚是「危機處理和高級罵人法的高手」，但也無奈表示：「前任是最可怕的生物，如果又是個小肚雞腸的傢伙，那還真的倒了八輩子的霉運」。

劉芯彤稍早發文，似乎以汪小菲及大S一事為例發文，指出前任是很可怕的生物，因為知道自己每段過往及痛點，不愛時過去分享的一切，都會變成攻擊武器，若又是個小肚雞腸的傢伙，根本倒了八輩子的霉運，像是分手時面子掛不住，或者內心認定已不是他的附屬品，不僅會將過去一切收回，甚至會想盡辦法讓自己不再擁有，最沒品的莫過於斬斷情絲後，還對外誇海口在身上付出多少，私下卻是一筆筆討回去。

劉芯彤表示前任是很可怕的生物，不愛時過去分享的一切，都會變成攻擊武器。(主播 劉芯彤臉書)

劉芯彤以過往情史經驗為例，提醒眾人要是遇到個性大男人、摳門又小氣、永遠的媽寶、花心的情種、瘋狂的佔有慾這些類型的異性，最好一開始就別交往，否則久了只會發現活在愛情的監獄當中，更奉勸所有人世上男人何其多，千萬不要目光如豆只看眼前，仔細觀察自然會發現原來選擇相當多。

對此，網友紛紛留言：「真心覺得離婚分手，除了小孩教養，其他一定要切乾淨，能不要有交集就不要有交集，若還要繼續牽扯，就痛苦啊」、「我覺得比較沒品的是每天都蹭熱度，好像自己才是受害者」、「說來說去還是識人的問題」。