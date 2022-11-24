麗文公司(7636)12月1日辦理創櫃板登錄前籌資。

麗文文化事業公司（以下簡稱麗文公司），產業類別為文化創意，由推薦單位長榮大學高階管理碩士在職專班（EMBA）暨企二代中心出具創新創意意見書，麗文公司長年經營大專院校校園書局與教科書出版業務，於全台有25家校園書局門市，近年亦進行數位轉型，除原有之校園書籍與用品買賣業務外，亦與國內外筆記型電腦與手機等大型品牌合作，於門市內成立消費性電子產品校園體驗中心，將校園書局轉型為校園通路。

麗文公司將自111年11月24日起揭示其籌資資訊，12月1日起進行投資人認購及繳款作業，投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。