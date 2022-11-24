【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】住過「星野集團」旗下的溫泉旅館品牌「界」嗎？位於島根縣的全新設施「界 出雲」與改裝完成的「界 玉造」在11／16同天盛大開幕！兩間旅館的特色與溫泉泉質大不同，帶給遊客山陰旅行更多住宿好選擇。

▲海景側客房。 圖：星野集團／來源

全新登場的「界 出雲」主打體驗出雲神話色彩，位置鄰近島根半島最西端的日御碕燈塔，距離「出雲大社」車程約15分鐘。飯店內每間客房均可感受瞬息萬變的海天景致，因此皆命名為「彩海之間」房型，可眺望燈塔、出雲松島的絕美景觀，1泊2食雙人入住，每人25,000日圓起。

▲大浴場。 圖：星野集團／來源

晚餐提供會席料理，11月上旬可以大啖「松葉蟹」，界出雲提供以稻草包裹後清蒸而成的「活蟹豐年蒸」，鮮味十足伴隨淡淡稻草香。

▲松葉蟹會席料理。 圖：星野集團／來源

早餐的「神饌早膳」也相當吸引人！「神饌」意指供奉給神明的食物，食材有自古以來在神饌中最受重視的「米、鹽、水」，還有河魚、海魚、蔬菜與海草等。與神明享用相同的食物，還可祈求桃花運更旺盛。

▲神饌早膳。 圖：星野集團／來源

島根縣

交通：JR出雲站搭乘一畑巴士，至「日御碕燈塔」站下。

地址：島根縣出雲市大社町日御碕604

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）