台南市長黃偉哲（右五）今天偕同民進黨議員候選人蔡蘇秋金（右四）一起在大北門區掃街。（張毓翎攝）

距離選戰倒數2天，台南市長黃偉哲24日車隊遊行，一早從北門區仁安宮啟程，即使天空細雨綿綿，黃偉哲穿雨衣照規畫行程出發，這次選舉氣氛冷，應如何刺激大家回家投票？黃偉哲說，今年選民都蠻冷靜，但冷靜並不代表冷漠，而返鄉不只要投票，更重要是跟家人相聚，歲末年終之際，希望大家回來投票，跟家人團聚，兼顧親情和選情。

黃偉哲今天偕同民進黨議員候選人蔡蘇秋金一起在大北門區掃街。黃偉哲說，選舉是一步一腳印，過去政績，加上選前努力；這4年來，他跟團隊都很努力，讓市民朋友過得更好；好的地方，市府會持續改善，沒有到位的地方，則會更加努力，他如果能順利當選，接下來4年會「繼續拚」，拚出台南更好的施政成果，讓民眾過得更好。

另外，黃偉哲還提及周五的選前之夜；他說，選舉不一定要硬梆梆，他明天的選前之夜，跟黨籍議員候選人連線，並用比較輕鬆的方式，在選前好好平靜度過，但也會因應天候的變化，別讓大家感冒了。