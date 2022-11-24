烏俄戰爭導致燃料價格上漲，正在對歐盟漁業產生「災難性的影響」，甚至威脅到整個產業的「生存能力」，歐盟執委會正在製定一項計劃，以加速歐盟漁業的生態轉型，並在應對當前的能源危機時實現該部門的脫碳。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）24日報導，歐盟執委會環境、海洋和漁業委員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevičius）21日（週一）在歐盟農業部長理事會上告訴歐盟27國部長，烏俄戰爭導致燃料價格上漲，正在對歐盟漁業產生「災難性的後果」，甚至威脅到整個產業的「生存能力。」

根據執委會的估計，船用柴油每上漲0.10歐元（近3.24新台幣），歐盟漁業部門的盈利能力就會減少約1.88億歐元（近新台幣60.9億元），相當於船舶運營成本的一半。

儘管該部門能夠從國家援助和歐洲海洋事務、漁業和水產養殖基金（EMFAF）的迅速釋放補助款，以抵御燃料價格的上漲，但辛克維丘斯認為解決方案在於補救該部門對石化燃料的依賴。

「我們需要一個戰略性和系統性的過渡，以確保我們漁業的復原力。如果我們要實現我們的共同漁業政策（CFP）目標，並確保一個可行和可持續的業務，這是至關重要的，」該專員說。

希臘農業部長喬甘達斯(George Georgantas)說，「從社會經濟的角度來看，這些影響對小規模的漁民也是災難性的，他們又在整個漁業中佔了相當大的比例。」

然而，價格上漲對大型的、燃料密集型的船隻造成了更嚴重的損失。綠黨議員蘿斯（Caroline Roose）表示：「小規模的漁民不會出海很遠，他們的船比較輕，捕撈技術也比較輕（小網、延繩）「因此，在這場危機中受害最深的大船必須優先努力，減少消耗並調整他們的捕魚技術。」