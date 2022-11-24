教育部長潘文忠今天表示，將提醒私校，不要在選舉日排課來影響師生投票。（林志成攝）

九合一選舉周六就要舉行，但有些私立學校卻在當天排課，造成一些老師或學生可能無法投票。教育部長潘文忠今天表示，在國定假日或假日排課，原本就違反教育部的規範，如果又影響師生投票權益，那更是不行，教育部將提醒學校注意。

全國私校工會今天發布新聞稿表示，許多私立中學違規於週六安排輔導課已為常態，主管機關似怠於督導，有教師向工會反應，學校甚至於11月26日投票日仍安排課程，恐影響教職員及學生投票權利，也剝奪了學生觀察並參與選舉活動的學習機會。

全國私校工會認為，選舉是高度敏感性政治活動，學校若堅持於投票日安排課程或活動，恐妨害教職員及學生行使投票權，會引發爭議並有觸法疑慮，特別是此次投票將對「18歲公民權」進行複決，正常辦學的私校會提供學生到校外自主學習並見證民主發展的機會，這比留置師生於學校上課更有意義。

公投法第7條規定年滿18歲的公民有公民投票權，高級中等學校課業輔導實施要點第四點第二項規定學校不得於國定假日及例假日實施輔導課，且選罷法第109條規定意圖妨害投票將負5年以下刑責，全國私校工會提醒各私校依法行政，於11月26日投票日全面停止違規上課，讓師生好好在投票日參與這場民主盛會並體驗民主的價值，才能讓社會肯定。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行「依12年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」，他面對媒體詢問時表示，在各項大型選舉中，確保具有投票權的人民行使公民權益，是最基本的原則。

潘文忠表示，在國定假日或假日排課已違反規定，而在投票日排課，更是不行，教育部會提醒學校，要讓所有具有投票權的師生都可以在周六時去投票。

此外，很多教師擔任選務工作人員，行政院同意給予2天補休假，但各縣市給教師的公假卻不一致，現在傳出台中以南的縣市仍有未給任選務工作的教師補休假。

潘文忠說，老師支援選務工作已多年，他們依規定可以補假2天，這是全國一致性規範，有些縣市未遵守，教育部會提醒他們注意，以確保參與選務老師的權益。