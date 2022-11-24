Alessandro Michele完整聲明。（摘自Alessandro Michele IG）

GUCCI2023春夏系列「TWINSBURG」，找來68對雙胞胎走秀引起廣大迴響。（GUCCI提供）

昨日因《WWD》報導而在時尚界鬧的風風雨雨的GUCCI創意總監Alessandro Michele將卸任的傳言，於今(24)日早台灣時間四點左右終於被開雲集團證實，而Alessandro Michele於個人社群平台上發表聲明，表示「今天一段非凡的旅程對我來說已結束，在這漫長的歲月裡GUCCI一直是我的家，對於所有照顧、支持這個大家庭的人，致上我最誠摯的感謝與衷心的擁抱。」

而GUCCI CEO Marco Bizzarri 也透過外媒報導表示「我要感謝他 20 年來對 Gucci 的承諾，以及他在擔任創意總監期間對這個獨特品牌的遠見、奉獻和無條件的愛。」他自2014年起與Michele合作，這八年期間他認為品牌正走在成功的道路，而品牌母公司開雲集團執行長François-Henri Pinault也發聲表示Michele任職創意總監的期間，「是品牌歷史上傑出的時刻。」但對於具體中原因並未近一不說明。

Alessandro Michele過去曾任職於FENDI，自2002年起開始於GUCCI就職，其歷史可追溯至Tom Ford時期，並於2015年起接任為品牌創意總監一職，他的任內首秀於2015年於米蘭男裝周亮相時，讓許多人為之一亮，不但徹底推翻前任設計師的風格，將其創造出的「Geek Fashion」個人美學滲透品牌元素，自稱為「考古學家」的他也不時翻閱品牌檔案庫，將品牌經典元素融入個人風格，使其接任後的徹底改造品牌調性，其獨具的性別流動、繁華的設計風格，除辨識度極高外，更一舉將品牌推上最受歡迎的時尚品牌之位。

舉近期發布的數據為例，GUCCI於時尚搜尋引擎LYST的時尚品牌排名中連續兩季度霸榜，成為討論度最高的奢侈品品牌，同時十大熱門單品也每季都一定會上榜，上週由時裝商業評論媒體《BOF》針對Z世代年輕人喜愛的品牌調查中，GUCCI甩掉所有精品品牌成為首個現身於前十名的奢侈品牌，榮登年輕人心中最愛的奢侈品品牌。