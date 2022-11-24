象徵我國「人力資源」領域最高榮譽獎之2022年「國家人才發展獎」得獎名單出爐，頒獎典禮於本(111)年11月23日假台北晶華酒店盛大舉辦，現場頒發15家得獎單位，由行政院林萬億政務委員及勞動部許銘春部長出席頒獎與致詞。「國家人才發展獎」強調人才發展投資與創新發展的重要性，透過選拔與表揚我國人才發展績優單位，鼓勵各界學習，進而擴散示範效益，為我國人力資源領域重要盛事。

行政院政務委員林萬億致詞

林萬億政委致詞時除恭賀得獎單位之外，並表示行政院非常重視人才培育及產業技術發展，面對疫情後全球新局勢的競爭，持續擁有優質的人才培育方案，是讓我國在全球供應鏈中維持關鍵角色不可缺少的重要因素，行政院未來也將責成各部會持續投入人才培育，提升國家人力資本與競爭力。

勞動部部長許銘春致詞

勞動部長許銘春表示，勞動部持續投入資源在人才發展與培育，並與各界一起攜手共組實力堅強的人才發展國家隊，讓人才發展成為產業競爭的基石，厚植臺灣人才實戰力！

行政院政務委員林萬億(左4)、勞動部部長許銘春(左3) 、勞動力發展署副署長鍾錦季(右3)與傑出個案獎4家得獎單位代表合影

本年度獎項共有126家事業單位報名參選，經過層層關卡審核，最後選出15家人才發展卓越之績優單位，包括大型企業獎3名、中小企業獎3名、機關(構)團體獎3名、非營利團體獎2名及傑出個案獎4名，其中獲頒大型企業獎的「智原科技」於美、中、日等各地設有據點，延攬當地菁英人才，並設有系統化、明確且有效的培訓及認證考核機制，具備前瞻性的人才布局策略，面對ESG全球趨勢，更展現組織強大跨域學習與合作能力，快速突破永續發展目標，成績斐然；獲頒中小企業獎的「皇廣鑄造」，跳脫傳統產業框架，運用綠色材料轉型傳統鑄造業，並與國際頂尖人才共同交流，獲取多項專利，成功以綠色環保產品獲取多項研發專利；獲頒機關(構)團體獎的「工研院產業學院」鏈結前瞻科技能量，並運用大數據資料快速掌握人才技能需求及變化情形，更因應永續發展議題，首創電力電網與淨零永續學校，為國家積極培養關鍵性策略人才；而獲頒非營利團體獎的「南投基督教青年會」以關懷長者及兒少照護為主，為持續落實預防失智、失能及延緩地方老化的目標，結合AI智能、雲端計畫等創新科技，成立智能健康運動館，是為科技結合長照之典範。

勞動部針對所獲獎之15家單位，將其人才發展特色及獲獎事蹟收錄於得獎專刊，後續也將在明(112)年度展開得獎單位分享與交流活動，藉由得獎單位分享、觀摩活動、獎項說明會等活動，以大手牽小手的方式，引領各界在人才發展的領域攜手共進。本文勞動部勞動力發展署廣告，欲查詢本年度得獎名單、案例專刊及活動詳細資訊請至「國家人才發展獎」網站(https://ntda.wda.gov.tw/)。