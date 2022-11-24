2022世界盃足球賽開踢，其中南韓隊作為亞洲足球強國，培養出不少足球明星。一名網友表示，韓國人讀書壓力比台灣大很多，但各種體育項目還是比台灣強很多，他將疑問PO上網，引發網友討論，多數人認為南韓的民族性強、凝聚力較高是主要因素。

原PO近日於PTT八卦版指出，韓國人讀書壓力不比台灣小，從網路資訊得知他們為了拚考試，有不少是補習補到深夜的，他好奇「為什麼體育照樣打趴台灣？不論棒球、足球都強到爆，有八卦嗎？」

貼文曝光，引發網友討論，「2千萬人vs. 5千萬人的結果」、「南韓5千萬人在世界也不算小國了」、「民族性很好勝吧！不像台灣能混就混」、「南韓是民族國家，國家凝聚力大，光這點台灣輸很慘」、「地獄朝鮮不用多說」、「地獄朝鮮不是開玩笑的，他們社會競爭很大」。

留言中也有知情人說，「韓國扭曲到連棒球也有補習班」、「台灣的體育課都要拿來考國英數」、「其實台灣統測基測加考體育自然就變強」、「系統性訓練，台灣就是學得四不像的系統」。