知名女星徐熙媛與大陸富商汪小菲的戰火似乎還在延燒，汪小菲母親張蘭22日公開給S媽的語音檔

提到兒子對前妻大S太遷就，再加上這幾日汪小菲雖然在微博暴走，卻並未直球槓上大S，引發外界好奇，汪小菲不敢惹大S的原因。對此，網友指出大S有超硬的後台，能讓她在演藝圈風生水起，連汪小菲都不敢直接正面對決。

據了解，大小S之所以能在演藝圈暢行無阻，是因為他們的乾爹楊登魁，網友指出，楊登魁是媒體界鼎鼎有名的大佬級人物，黑白兩道通吃，事業更是橫跨影劇與歌曲，是名符其實「媒體大亨」，他一手創辦第一媒體、巨登育樂、八大電視台，也是優勢統合監察人，楊登魁甚至還曾擔任金馬獎評委主席。

楊登魁也因為黑道背景，曾進出綠島2次，出獄後經商並前往台北發展，因為認識了不少的影藝人員，而成立了「登魁影業公司」，拍了《紅粉兵團》等影片，成為影壇知名人士，還參與過台灣電影與港片的輝煌年代，31年前就與朱延平合作，合作明星包括許不了、林青霞、楊惠姍，也投資多部港片如《粉紅兵團》、《功夫皇帝方世玉》等片，捧紅李連杰等人。

據《ETtoday》報導，楊登魁生前力捧乾女兒大S，不僅讓大小S在自家電視台主持《娛樂百分百》多年，後來又因為看好大S的古裝扮相，大膽啟用從未拍過古裝戲的大S重拍電視劇《倩女幽魂》，其中更為了大S的紋身，特別幫她設計專屬服裝，對大S疼愛有加。