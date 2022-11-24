受東北季風及華南雲雨區東移影響，氣象局發布新北、基隆大雨特報，提醒基隆北海岸有局部大雨，不過氣象局長鄭明典表示，這是春季才有的典型天氣型態，難怪春天的花也先開了，網友們聽到大驚「冬季消失了？」

鄭明典早上在臉書PO出一張台灣附近的衛星雲圖指出，雲圖上能看到華南雲雨區東移影響台灣，還蠻典型，且很熟悉的天氣型態，然而他話鋒一轉，「但是，這是春季才能說的『典型』天氣型態，現在都還沒看到冬季的特徵啊」，感嘆難怪春天的花也先開了。

對於秋天直接跳到春季，網友們都感到驚訝，紛紛留言：「難道冬季就這麼的被沒收了嗎？」、「不正常的天氣型態」、「直接跳春天了」、「冬季不見了？」、「真的像春天一樣」、「冷鋒仍未到，莫非這個冬天不太冷」。

對此，氣象局表示下周三將有入冬以來最強冷空氣襲台，但還不到大陸冷氣團等級，氣象達人彭啟明也表示，下周三、四低溫下看15-16度，建議可稍微準備冬裝了。