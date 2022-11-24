美國政府以維護國安與利益為由，對大陸晶片業發動制裁，限制未經許可的美國公民、企業與組織協助大陸晶片業研發或生產半導體，但大陸是全球最大半導體消費市場，此舉會造美國半導體供應鏈出現巨大經濟損失，分析師認為，目前看來影響是可控的，但未來，在大陸經營伺服器或數據中心業務的廠商受創最深。

美國投資者商業日報（Investor's Business Daily）報導，美國銀行半導體分析師Vivek Arya在研究報告中提到，美國半導體公司可能會因為新的制裁措施損失5至10%的銷售額，影響最大的中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、電子設計自動化軟體（EDA）及半導體設備的廠商。

Vivek Arya也表示，目前看來，制裁造成的衝擊是可控的，但長久下來，在大陸經營伺服器或數據中心業務的廠商也會產生重大影響，包括大陸自己的廠商聯想，而在美國企業中，包括英特爾、超微（AMD）及輝達（Nvidia）等大廠都會是受害者。

目前大陸官方仍未向美國祭出反制措施，諮詢機構Semiconductor Advisors總裁Robert Maire表示，「目前除了抱怨之外並沒有實際手段，但大陸確實有很多方法可以回擊。」

Robert Maire補充說道，「大陸具有壟斷影響力的是稀土金屬與電子材料的原料，他們可以透過切斷供應或威脅切斷供應來回應美國制裁。」