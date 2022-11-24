韓聯社報導，韓國國防部23日表示，韓國國防部長官李鐘燮在柬埔寨出席第9屆東協防長擴大會議期間，與中國國防部長魏鳳和舉行會談，探討北韓核武問題。這是兩國防長自6月在第19屆亞洲安全會議（香格里拉對話）期間會晤後，時隔5個月再會。雙方就朝鮮半島及地區安全形勢交換意見。

李鐘燮表示，北韓宣稱為應對韓美聯演和來自美國的威脅，而不斷提升核武力量的說法並不妥當。他指出，過去數十年，北韓在兩韓、與美對話時也暗自進行核武研發工作。

李鐘燮說，北韓近期研發新型飛彈、發射洲際彈道飛彈，還為第7次核子試驗做準備，這一系列舉措都按照北韓領導人金正恩提出的國防力量強化計畫進行，其宣稱這一切歸咎於外部威脅的主張只不過是推卸責任而已。

李鐘燮表示，北韓核武能力升級只會讓韓美、韓美日及國際社會更加團結並加大施壓力度。他呼籲中方為朝鮮半島問題發揮建設性作用，讓北韓清楚核武研發毫無益處。

就此，魏鳳和表示，中方也不願看到朝鮮半島緊張局勢升溫及不穩定的情況。中方始終為朝鮮半島的穩定積極發揮建設性作用，堅持有關當事方應努力對話解決問題的立場。

李鐘燮還介紹了韓國總統尹錫悅在韓國-東協峰會上提出的韓版印太戰略的三大願景和三大原則。魏鳳和對烏克蘭戰爭久拖不決表示憂慮，並表達通過對話和談判盡早結束戰爭的意願。

兩國防長一致認為，要在日前韓中元首會談共識的基礎上，在國防領域謀求並踐行多種合作方案。兩國防長同意，國防部門之間的密切戰略溝通和交流是發展面向未來國防合作關係所必需的。

此外，雙方商定視疫情形勢，逐步恢復人員往來，包括2015年起停擺的防長互訪、2019年停擺的副防長級國防戰略對話、國防部之間的直通電話等軍事聯絡網等。