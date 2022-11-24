曾姓婦人因台商丈夫與大陸劉姓員工結怨，自稱是「張姓女子」委託台灣徵信社沈姓副總及范姓員工到大陸對劉潑硫酸；沈及范在大陸被逮且判刑定讞，分別服刑8年多及9年多獲釋，回台後，台北地方法院依重傷未遂罪各判刑3年及2年10月，但免其刑之全部執行。可上訴。

2008年7月14日上午，范男受沈指示，尾隨劉到某醫院停車場，劉一下車，范就將整瓶硫酸朝劉臉上倒去，除身體多處受傷，也遭毀容重傷害；劉後來向深圳市公安局報案，2012年間，沈、范自認事隔多年，潑硫酸案早已煙消雲散，沒想到2人一進大陸，就被公安逮捕。

沈男遭廣東省深圳市中級人民法院判刑10年確定，他服刑期間減刑3次，實際執行刑期8年3月又16日，而於2020年6月17日執行刑滿釋放；范判刑12年確定，服刑期間減刑4次，實際執行刑期9年8月，去年4月12日執行刑滿釋放。沈及范回台遭台北地檢署起訴。

台北地院認為依據台灣地區與大陸地區人民關係條例等規定，大陸地區現在雖因事實上之障礙為我國主權所不及，但在大陸地區犯罪，仍應受我國法律之處罰，沈、范2008年在廣東省深圳市的犯行，即為在中華民國領域內犯罪，自應適用中華民國法律論處。

合議庭沈、范與被害人素不相識，竟為牟一己私利，由沈指示范持硫酸朝被害人左側面部潑灑，非但導致被害人於長期治療之過程中，承受巨大之身心痛苦及生活諸多不便，且因外觀變形，造成心理創傷並影響人際關係，考量2人犯後已坦承犯行，各判刑3年及2年10月。