流感進入流行季，桃園增2例流感併發重症確診，衛生局呼籲，符合公費資格民眾應儘快完成流感疫苗接種，提升自我保護力。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市衛生局昨接獲衛生福利部疾病管制署通報今年首2例流感併發重症確診病例，分別為81歲女性及38歲女性，2人皆尚未接種流感疫苗，其中81歲女性已死亡。衛生局提醒，流感已進入流行季，目前桃園在30日前於8家醫療院所持續開辦一站式流感疫苗接種服務，還有306家流感疫苗合約院所，呼籲符合公費資格民眾應儘快完成流感疫苗接種，提升自我保護力。

衛生局表示，該名81歲女性本身有高血壓、糖尿病以及心臟病等慢性病，本月16日出現乾咳、流鼻涕及倦怠症狀，由家屬陪同至診所就醫後返家，17日曾於家中跌倒就醫後返家， 19日病況加重死亡。另名38歲女性，本身並無慢性病史，本月17日出現咳嗽、發燒、昏睡及肺炎情形，所幸目前已轉入普通病房治療，2例個案於檢驗後在23日確認皆為感染A型H3N2流感病毒。

衛生局說，依據衛生福利部疾病管署監測資料顯示，今年社區主要流行的流感病毒株為A型H3N2，與今年接種的流感疫苗病毒株相符。局長王文彥指出，A型H3N2流感病毒常侵襲老年人，致死率多數比B型流感嚴重，高齡長者應及早接種。衛生局另也呼籲，高風險族群一旦感染流感，病程變化快速，常見危險徵兆包括呼吸困難、急促、胸痛、意識改變、低血壓等，如有出現前述症狀請務必儘速就醫，降低引發重症、死亡的風險。

衛生局表示，有關流感疫苗接種服務資訊可至衛生局首頁／業務資訊／預防接種／預防接種（流感疫苗）查詢，若非公費疫苗接種的民眾，也可自費接種流感疫苗，保障自身健康。目前新冠疫情緩解，醫療能量充足，國內已開始進入流感流行期，民眾務必加強呼吸道感染防治措施，落實勤洗手、戴口罩、配合體溫量測、咳嗽禮節及保持社交距離等相關防疫措施，如發生類流感症狀，應就醫並在家休息，避免上班上課，降低病毒傳播。