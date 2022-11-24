德國國家足球隊23日對戰日本前，全員在大合影中摀住嘴巴，抗議國際足球總會（FIFA）禁止球隊配戴支持LGBTQ的彩虹臂章。

德國國家足球隊員昨（23）日下午在對戰日本隊前的大合照中，全員用右手摀住嘴巴合影，以抗議國際足球總會（FIFA）禁止球隊在卡達世界盃期間配戴支持LGBTQ的彩虹臂章。不過德國隊最終意外輸給日本，讓球迷失望之餘開始責怪球員摀嘴的舉動，認為德國隊只關心政治、對踢球不夠專注，還有球迷轟「輸有應得」。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，主辦本屆世足賽的卡達禁止同性關係，國際足球總會先前也已禁止球隊在球賽期間配戴上頭寫有「同一份愛」（One Love）字樣、象徵支持LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利的彩虹臂章，更警告球員若是配戴，可能會面臨懲處等後果，導致包括德國、英格蘭、威爾斯等7支歐洲球隊聯合宣布不會配戴。

儘管不能配戴彩虹臂章，德國隊昨日對戰日本前仍找到機會表達對LGBTQ的支持，賽前大合影中，所有隊員舉起右手摀住自己的嘴巴合影，以抗議國際足總的禁令。

German players covered their mouths before their World Cup match in protest of a FIFA decision that kept their captain from wearing a rainbow armband.



“It wasn’t about making a political statement — human rights are non-negotiable,” a team statement said.https://t.co/0jDDcTRHIP pic.twitter.com/0PUAUtv3tO — The New York Times (@nytimes) November 23, 2022

不只摀住嘴巴合照，包括隊長、門將諾伊爾（Manuel Neuer）在內等6名隊員也穿上有彩虹縫線的球鞋，德國隊在賽前熱身時，全隊也都穿上肩膀印有彩虹顏色的上衣練球。

多名德國足球隊員23日對戰日本隊時，穿上印有彩紅顏色的球鞋。（圖／路透社）

不過在德國隊意外以1比2輸給日本後，球迷震驚之餘也開始將輸球怪罪給這張摀嘴合影及球員的專注度，砲轟德國隊「輸得應該」，因為他們「只關心政治」，偏離了比賽。

德國足球隊員23日對戰日本隊時，穿上印有彩紅顏色的球鞋。（圖／路透社）

一名球迷在推特寫道：「德國沉迷於彩虹臂章與政治，他們應得的。」另一人說：「別被政治左右了，只管踢好你的球，這些不必要的美德不會幫助你們贏，德國應該贏的。」

也有網友要德國隊尊重卡達的文化：「因為你們愚蠢的美德宣揚，這是你們德國人應得的，尊重卡達的文化，讓你們愚蠢的政治遠離足球。」

不過德國足球聯盟（German Football Association）仍發布措辭強硬的聲明力挺球隊：「禁止臂章就像禁止我們說話的權利，我們希望用我們的隊長臂章起身捍衛德國國家隊堅守的價值：多元與互相尊重。與其他國家一起，我們希望我們的聲音被聽見。」

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.



Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7 — Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022

聲明指出：「這非關政治聲明－人權不容談判。那應該被視為理所當然，但目前還不是這樣。這也是為什麼這則訊息對我們來說如此重要，不讓我們戴臂章就如同讓我們噤聲，我們堅持我們的立場。」

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser，上圖右）23日前往現場觀看德國隊對戰日本，她在左手臂上配戴彩虹臂章，圖左為德國足球協會（DFB）會長紐恩多夫（Bernd Neuendorf）。（圖／美聯社）

除了國家隊，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）昨日前往現場觀賽時，也秀出左手臂上的彩虹臂章，國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）就坐在她旁邊。