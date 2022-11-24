德國國家足球隊員昨（23）日下午在對戰日本隊前的大合照中，全員用右手摀住嘴巴合影，以抗議國際足球總會（FIFA）禁止球隊在卡達世界盃期間配戴支持LGBTQ的彩虹臂章。不過德國隊最終意外輸給日本，讓球迷失望之餘開始責怪球員摀嘴的舉動，認為德國隊只關心政治、對踢球不夠專注，還有球迷轟「輸有應得」。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，主辦本屆世足賽的卡達禁止同性關係，國際足球總會先前也已禁止球隊在球賽期間配戴上頭寫有「同一份愛」（One Love）字樣、象徵支持LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利的彩虹臂章，更警告球員若是配戴，可能會面臨懲處等後果，導致包括德國、英格蘭、威爾斯等7支歐洲球隊聯合宣布不會配戴。
儘管不能配戴彩虹臂章，德國隊昨日對戰日本前仍找到機會表達對LGBTQ的支持，賽前大合影中，所有隊員舉起右手摀住自己的嘴巴合影，以抗議國際足總的禁令。
不只摀住嘴巴合照，包括隊長、門將諾伊爾（Manuel Neuer）在內等6名隊員也穿上有彩虹縫線的球鞋，德國隊在賽前熱身時，全隊也都穿上肩膀印有彩虹顏色的上衣練球。
不過在德國隊意外以1比2輸給日本後，球迷震驚之餘也開始將輸球怪罪給這張摀嘴合影及球員的專注度，砲轟德國隊「輸得應該」，因為他們「只關心政治」，偏離了比賽。
一名球迷在推特寫道：「德國沉迷於彩虹臂章與政治，他們應得的。」另一人說：「別被政治左右了，只管踢好你的球，這些不必要的美德不會幫助你們贏，德國應該贏的。」
也有網友要德國隊尊重卡達的文化：「因為你們愚蠢的美德宣揚，這是你們德國人應得的，尊重卡達的文化，讓你們愚蠢的政治遠離足球。」
不過德國足球聯盟（German Football Association）仍發布措辭強硬的聲明力挺球隊：「禁止臂章就像禁止我們說話的權利，我們希望用我們的隊長臂章起身捍衛德國國家隊堅守的價值：多元與互相尊重。與其他國家一起，我們希望我們的聲音被聽見。」
聲明指出：「這非關政治聲明－人權不容談判。那應該被視為理所當然，但目前還不是這樣。這也是為什麼這則訊息對我們來說如此重要，不讓我們戴臂章就如同讓我們噤聲，我們堅持我們的立場。」
除了國家隊，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）昨日前往現場觀賽時，也秀出左手臂上的彩虹臂章，國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）就坐在她旁邊。
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