教育部長潘文忠表示，一定會讓學生營養午餐吃到4次石斑魚料理。（本報資料照片）

政府提供國中小學生營養午餐「班班吃石斑」政策，但因為石斑魚供應不足，本學期學生吃到4次石斑魚的承諾可能跳票。教育部長潘文忠今天表示，「班班吃石斑」的6億元經費已全部到位，保證會讓學生吃到4次石斑魚，這學期沒吃足，下學期會讓他們繼續吃。

「班班吃石斑」政策由農委會及教育部共同辦理，原本是要從今年9月到12月讓學生每月吃1次、總共吃4次，但9月沒有任何學生吃到石斑魚，一直到10月底才有一些學校的學生吃到。

不過現在又傳出石斑魚存量不足，有教育局接獲石斑魚供貨不足的通知，菜單必須緊急調整，造成諸多不便。農委會主委陳吉仲昨天說，提供學校的石斑魚需要體型更大，才方便加工、切塊更好處理，將會全力調度提供給各中小學。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行「依12年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」，但多位立委關心「班班吃石斑」政策是否跳票。

立委萬美玲質詢指出，「班班吃石斑」政策現在變成「班班缺石斑」，有些縣市學生已吃到石斑魚，但有些縣市學生連一次都沒吃到，造成不公平。

立委黃國書也說，北部和南部的學校幾乎都已經吃過石斑魚，但中部地區多學校一次都沒吃過，他問還有多少縣市學生沒吃過石斑魚？如果這學期沒有吃到4次，下學期是否可以繼續吃？

潘文忠回覆，「班班吃石斑」政策的6億元經費已經全部到位，但現在因為石斑魚食材供應不足，許多孩子尚未吃到石斑魚，「我很不好意思」，但保證一定會讓他們吃到4次。

潘文忠表示，全國已有14個縣市的學生吃過石斑魚，有8個縣市學生尚未吃到，如果這學期無法吃足4次，下學期一定會讓他們繼續吃，一定會讓他們吃到4次。