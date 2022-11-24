消息面：

1.根據聯準會（Fed）發布的11月會議紀要，「絕大多數」央行決策官員同意「可能很快就適合」放緩升息步伐。官員們認為隨著貨幣政策接近「足夠具限制性」的水準，聯邦基金利率的最終目標已經變得比升息速度更為重要。這意味著美國央行在對抗通膨上已經看到進展，並有意放慢升息步伐，今年底一直到2023年，聯準會可望縮小升息幅度。聯準會在11月初的政策會議上連續第4次升息0.75個百分點，使利率創下2008年以來新高。經濟學家普遍預期美國央行12月將升息0.5個百分點。

2.摩根士丹利策略師Andrew Sheets表示，聯準會最快可能於明年1月停止升息，但不會很快轉向降息，應該會讓利率維持在高檔一段時間，以觀察通膨走勢和經濟表現，因此明年大部分時間藍籌股的業績可能都會受到高利率的衝擊，這將使美股明年的表現受抑。

3.媒體報導，歐盟成員國對於俄羅斯原油價格上限應該設在哪裡意見分歧，相關協商陷入停滯，可能影響G7原定於12月5日啟動這項機制的進展。報導指出，歐盟委員會和G7建議將俄國原油價格上限訂在每桶介於65～70美元。對俄國立場強硬的波蘭與波羅的海地區的歐盟成員國支持將俄油價格上限應低於65美元。希臘及馬爾他等較重視海運的成員國則反對將價格定在70美元以下。

4.美國勞工部公布，上周（截至11月19日）初次請領失業給付人數周增1.7萬人，為24萬人，超出市場預期的22.5萬人，並創下3個月新高。上周初領失業金人數4周均值為22.675萬人，周增5500人。截至11月12日止當周，持續請領失業金人數周增4.8萬人，為155.1萬人，超出市場預期的152萬人，反映近來科技業掀起裁員潮，美國就業市場開始降溫。

5.美國商務部公布，在運輸設備和軍用飛機訂單帶動下，10月耐久財訂單初值月增1%，為連續第3個月增長並創下4個月來最大增幅，同時也遠超出市場預期的月增0.4%。排除運輸設備後的耐久財訂單月增0.5%，亦優於市場預期的持平。

6.標普全球美國11月製造業採購經理人指數（PMI）初值為47.6，與10月終值50.4相比由擴張轉為萎縮，不如市場預期的50，並創下2020年5月來新低。服務業PMI初值從10月的47.8下滑至46.1。綜合PMI初值跌至46.3，顯示美國商業活動連續第5個月陷入萎縮。服務業和綜合PMI雙雙創下今年8月來新低。

7.密西根大學11月消費者信心指數終值為56.8，高於市場預期的55.0，但仍遠低於10月份的59.9，並創下7月以來新低。調查亦顯示消費者對未來一年的通膨預期為4.9%，低於市場預期（5.1%）。消費者對未來5年通膨預測為3%。

8.美國商務部公布，10月新屋銷售月增7.5%，遠優於市場預期（月減5.5%）和前值（月減10.9%）。經季調後年率為63.2萬戶，遠超出市場預期的57萬戶和9月份的60.3萬戶。

9.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數上揚2.2%，延續前一周（增2.7%）的升勢。上周30年期固定抵押貸款利率為6.67%，較前一周（6.9%）下滑。

10.聯準會發布會議紀要後，美元和美國公債殖利率走低。尾盤10年期指標公債殖利率跌至3.6908%，兩年期債息跌至4.4773%，預告經濟可能陷入衰退的「倒掛」幅度仍然多達78.65個基點。尾盤美元指數跌0.915%。歐元漲0.9%，報1.0395美元。英鎊漲1.43%，報1.2055美元。美元兌日圓跌0.33%，報144.905日圓。

11.美國能源情報署（EIA）公布，上周（截至11月18日）原油庫存減少369.10萬桶，超出市場預期的減少105.5桶。汽油庫存增加310萬桶，遠超出市場預期的38.3萬桶。

12.周三布蘭特1月期油大跌3.3%，收在每桶85.41美元。美國期油重挫4.36%，報每桶77.42美元。市場觀望G7協商俄羅斯原油價格上限的決定，以及美國汽油庫存增幅超出市場預期。此外，中國的疫情發展亦可能削弱原油需求。

13.受美元與美國債息走低激勵，周三紐約期金連漲第2天，終場收漲5.6美元或0.33%，報每盎司1745.6美元。