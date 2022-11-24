碳纖維複合材料廠拓凱(4536)2022年前3季已賺進兩個股本，2023年航空、運動休閒及醫療等三大應用領域可望維持成長，今早開高走高，目前漲幅約3.5%。

雖然目前中低階自行車市場有庫存過高的現象，不過，有機會在明年獲得緩解。拓凱自行車零組件營收占比約40~50%，目前積極擴產當中，越南平陽廠明年可望正式量產，預估未來產能將占拓凱自行車零組件營收的20%，還預留擴充產能空間，還可以進一步擴充產能。另外，台灣中科后里廠也將在明年竣工，2024下半年投產高階自行車碳纖維複合材料輪圈及次組裝。

全球疫情趨緩，各國邊境陸續解封，全球航空商務及旅行明顯復甦，歐洲航太市場運量恢復9成，亞洲航空運量逐漸恢復，飛機座椅等航空內裝產品訂單需求也穩步回升，拓凱看好需求成長。

拓凱安全帽產品營收占比約20-25%，最新發展方向結合藍牙等裝置的進入智能化發展，新產品並已有出貨實績，另外，在網球拍業務上，拓凱已建立年產10萬支產能生產線，隨著訂單成長再投資另個10萬支產能的生產線。