許多男性深受早上醒來勃起卻又想尿尿的困擾，一方面尿急，一方面陰莖太硬消不下去導致排尿困難，相當難受，泌尿科醫師表示，晨勃是男性健康指標，堪稱是幸福的困擾，他推薦4作法解決此困擾，包括睡前別喝太多水、坐著尿尿、早上洗澡、直接自慰，其中，尤以洗澡時水聲會刺激膀胱收縮、促進排尿，且此時已在浴室，所以排尿時可隨意揮灑，相當舒服。

北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘在個人YouTube頻道表示，「晨勃」是男性健康指標，代表通往陰莖的血管與神經功能正常，然而身為晨勃功能正常者可能會出現「急著想尿尿但又硬著消不下去」的困擾，相當不舒服，他因此提供4種建議：

1. 睡前別喝太多水

睡前喝太多飲料或水，不只會夜尿而影響睡眠，若一路撐到早上，醒來後膀胱就會積非常多尿，若此時又出現晨勃，沒有足夠時間等待勃起消退，超不舒服，因此建議睡前別喝太多水。

2. 坐著尿尿

坐著排尿時身體再往前傾一點，即可讓尿液順利射進馬桶中，且坐著尿尿也較容易達到放鬆，有助於勃起狀態下順利排尿。

3. 早上洗澡

在晨勃狀態下又想尿尿，若直接洗澡，此時想怎麼噴就怎麼噴，再加上洗澡時水流經身體及水聲，都會刺激膀胱收縮，方便尿液排出。

4. 直接自慰

醒來晨勃消不掉，若剛好有性慾，可直接自慰，因射精後陰莖會軟掉，即可順利解尿。

程威銘提醒，晨勃是一個幸福的困擾，若男性長期無晨勃反而是一大警訊，可從改善生活習慣著手，或尋求泌尿科醫師協助。