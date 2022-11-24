台股加權指數24日開在14,649.80點，權王台積電（2330）開在494元，帶動大盤往上，IC設計股晶心科（6533）、金麗科（3228）等表現強勢，生技股及軍工股亦延續先前漲勢，盤面上個股百花齊放，早盤指數上漲70點。

受到聯準會（Fed）11月貨幣政策會議記錄顯示，升息速度可能很快就會減緩帶動，美國四大指數23日持續走揚。

道瓊工業平均指數11月23日終場上漲0.28％（95.96點）、收34,194.06點，創4月21日以來收盤新高。

那斯達克指數上漲0.99％（110.91點）、收11,285.32點。費城半導體指數上漲1.07％（29.6點）、收2,786.42點。

元富投顧指出，11月全球股市在美股反彈帶動下，都有不錯表現，尤其10月份相對落後的港股和台股，也跟著補漲起來，12月普遍預期，Fed將採取較溫和政策。

不過，仍須留意12月1日Fed主席鮑爾的談話內容，12月13日公布11月消費者物價指數（CPI）數據是否再降，12月15日Fed利率會議最終決定升息幾碼，在此之前，美股大漲小回，在高檔震盪，台股也將在14,000～14,800點區間震盪換手，個股輪漲局面。