新北市全新Podcast和YouTube節目「今天好好說」，最新一集主題搭上台灣體壇籃球風潮，邀請新北市教育局長張明文，到節目中與市民朋友分享運動大小事，本集由新北市府副發言人張劭斌和羅婉庭代班主持，從不同世代的角度暢聊運動。

沒想到一聊之下發現市府臥虎藏龍，都是運動好手！張劭斌是馬拉松健將，大小馬拉松無役不與，教育局長張明文則是自行車好手，還曾花了九天時間騎腳踏車環島，來新北市府服務後，運動量不減反增，每天一大早到辦公室，第一件事就是站上跑步機，用運動開啟忙碌又充實的一天。

羅婉庭更是深藏不露，學生時期就是體保生，啦啦隊校隊出身的她，還把珍藏的獎牌帶到節目和大家分享。

為了搭配運動主題，「新北厚厚呷」單元特別介紹美味「健康餐」，打破過去外界對健康餐清淡無味的印象，色香味俱全的餐點看了讓人食指大動，讓張明文一口接著一口，吃得津津有味！

張明文邊吃邊在節目中特別分享，新北市的萬金石馬拉松明年將邁入第21屆，世界田徑總會近期公布「2023新北市萬金石馬拉松」成為全國唯一獲得「金標籤」認證的馬拉松賽事，與日本大阪、美國休士頓馬拉松齊名，明年3月19日透過三大洲的電視全程轉播，讓世界看見新北、看見台灣！

新北市近幾年致力於打造運動城市，不僅全市有18座國民運動中心，每座場館都各有特色，還新蓋了22座天幕籃球場，市民朋友運動不用再擔心風吹日曬雨淋。此外，新北市共冠名了6支職業運動隊，包括棒球、籃球、壘球、排球和射箭等項目，全力支持運動產業發展。