這樣的衛生習慣你能接受嗎？一名人妻透露公婆一家做粗工，但工作服男女共穿，婆婆為了省水省錢，要求1周才能清洗1次工作服，她還為此被訓斥「不懂得省錢」，讓她超級崩潰。文章曝光後，不少網友看了直呼，這案例簡直今年最驚悚。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，揭露自身與公婆一家人的衛生習慣不合，人妻說，公婆整家人都做粗工，她認為每天換洗全身衣物為基本常識，但婆婆堅持工作時穿著的衣褲及四角褲不需每天換洗，原因為衣褲會被洗壞且浪費水，甚至工作裝為男女混穿，全家人經常背部發癢，頻頻染上皮膚問題卻都不自知。

人妻續說，每當婆婆看到她頻繁清洗衣褲，就會跑去訓斥丈夫，「老婆娶回來要教！小孩都生了，怎麼都還不會省錢。」此外，婆婆為省水，經常慣性如廁不沖水，還會教育3歲兒子不能沖水等，都讓她難以苟同。

文章曝光後，不少網友留言表示，「這不是省錢，是衛生觀念不好」、「應該是今年看到最驚悚」、「隔著螢幕都感覺到好癢，全家公家穿，哇嗚」、「都是汗臭味的工作服一個禮拜洗一次…真的讓人很崩潰啊…」、「水是能多貴？」；但也有網友認為，長輩的節儉程度非常人能想像，建議原PO可以多準備幾套工作福，讓長輩換洗不心疼。