交通部觀光局阿里山國家風景區管理處將於27日，在嘉義縣石棹林家古厝及林園製茶，舉辦「阿里山國際茶藝學校 X 冬季茶會」活動，冬季茶會的與會來賓可坐在古厝前，感受山上人家百年來的思古悠情，茶會現場還有深受民眾朋友喜愛的「桂格二重唱」演出民歌，在民歌伴唱中進行閩式工夫茶藝饗宴。

冬季茶會將在老古厝舉辦，感受山上人家懷舊風情。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

此次在阿里山休閒農業發展協會的協辦下，首次將茶會與阿里山國際茶藝學校活動串聯，規劃有一日國際茶藝學校體驗，以及三場次的冬季茶會，供民眾選擇、報名，兩場活動皆為每年阿里山重要的活動，四季茶會皆有不同的特色，而冬季的阿里山有不同的山景可以觀賞，搭配單位所營造的環境、氣氛，讓參與的民眾、學員都不禁流連忘返。

阿里山國際茶藝學校同步於林園製茶舉辦，透過一日的茶課程體驗，帶領學員從認識茶園、揉茶、製茶、茶風味及茶葉包裝，讓參與的學員們更加認識茶美學，再透過茶的風味輪，可以更加深入的了解到不同茶的知識，活動最後更能將自己所做的茶葉帶回家紀念與品茶，有參加過的學員們都覺得收穫滿滿、非常難忘！茶藝學校活動可以說是一場茶的深度學習體驗！

冬季茶會帶領民眾體驗茶的深度。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

而一期一會的冬季茶會，此次主題以古厝茶席結合民歌演出，一進入活動會場就發放手持扇子入場，並以歌舞引導入席，入席後開始品茶活動，過程的民歌饗宴可讓與會的民眾現場點唱歌曲，本活動共分為三梯次，分別為10:30、13:30、15:00，線上事先報名，民眾可自由選擇梯次參加，在濃濃冬意時節可以與親朋好友一同來到林家古厝前，一起品好茶，聽好歌！在冷冷的冬天用暖呼呼的熱茶溫暖你！

上山品茶認識阿里山茶的魅力。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

茶葉為阿里山六大主題之一，而阿里山國際茶園也邁入第四年，透過親身的體驗更加的深入茶也讓更多人認識阿里山的茶，更要請您能夠親自來到阿里山上來品茶，享受阿里山的冬季氛圍，感受那份清新脫俗的氛圍，老厝前思古悠情溫心品茗，令人流連忘返，阿里山管處於「阿里山EASY GO」平台（

）或「BeClass」報名選購。