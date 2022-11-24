Lexus總代理和泰車(2207)11月23日周三舉辦全新RX上市發表會，總經理蘇純興表示，因為缺車將明年目標訂5000台，不過目前累積訂單已破2000張，明年目標預估很快即可達成，但仍需要時間交車，且因為缺車、缺零件、缺晶片持續嚴重，把交車時程拉長，預計至少明年上半年仍是有三缺問題，而下半年尚未明朗，將端看原物料狀況。

今年年初漲一波但並未漲足，九月中下旬和泰車再度啟動漲價，當時宣布漲價的五車款主要是接單已多但交期較長的車款，漲幅不算小，蘇純興說明，預計上次沒調的各車款這次恐都會調，意謂各車款都會漲價，不過也正與原廠協商中，原物料、運料等成本都還在溝通，希望將調漲幅度縮小。國產車恐是下一波調漲的主要對象，總座也提醒，早點下訂單，早訂早拿到車。

目前LEXUS仍缺車1萬台，但今年下修後2.1萬台的目標仍可望達陣。然明年景氣也不太樂觀，若漲價會影響到車市銷售？和泰車提到，不只和泰車，其他車廠也都有漲價壓力，不過明年整體車市仍可望以持平看待，並不會太差，而是否會低於今年缺車而下修後的43萬台，和泰車還再關注討論。

防疫險將和泰車前三季財報轉虧，第三季虧損更擴大至每股虧損24.99元，蘇總經理也表示，若扣除產險，EPS還比去年高檔好。防疫保單僅一次性事件，資金上也沒有問題，營運不受影響，甚至明年仍會照發年終獎金、紅利、股利，因先前每年固定均會提列保留盈餘，以因應防疫險之類似窘境，目前和泰帳上還有6、7百億元的保留盈餘，明年配息無礙，調薪態度亦不變。

而防疫險到明年初，公司也可望先在今年第四季將相關損失提前提列完成，不過疫情持續發生，第四季狀況是否會好於第三季，尚待觀察。

美系外資提到，車用晶片已出現供過於求，恐湧現砍單狀況，蘇純興則表示，目前未收到原廠這種說法，預期車用晶片短缺的問題會持續到明年中。