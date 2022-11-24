群創宣布以「17.3吋醫療影像立體可視化系統」與「智能調光液晶窗戶」首次雙項入圍2023「台灣精品金銀質獎」，分別榮獲一金一銀雙殊榮肯定。同時，群創以新世代顯示技術與高值化產品，囊括9項「台灣精品獎」標章殊榮，搶攻智慧零售、智慧醫療、智慧育樂等多元創新場域應用。

隨著AI、5G等數位創新帶動醫療健康照護走向智慧模式，精準醫療已蔚為醫療發展新趨勢，也是群創彈性跨界的另項焦點。榮獲台灣精品金質獎的「17.3吋醫療影像立體可視化系統」，結合裸眼立體顯示器與群創獨家的演算法專利，重現真實世界光場的裸眼顯示技術，相較於傳統立體顯示器技術，可減輕視覺輻輳調節衝突，即使長時間使用也不容易感覺到暈眩與不舒服。

同時，群創的「智慧調光液晶窗戶」亦榮獲台灣精品銀質獎肯定，開啟智慧綠色建築新商機。除了兼具智能調光、自然採光、無色偏、秒極響應、無尺寸限制等特性外，亦兼具節能降耗、抗眩遮陰抗紫外線，可大幅降低建物空調能耗，簡約設計無清潔死角，搶攻綠建築、智能家居、醫院、美術館、機場等智慧建築場域經濟。