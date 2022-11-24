今年高雄小番茄出現史上最嚴重的黃花捲葉症(瘋欉)，農委會認定其符合天然現金災害救助條件，其他農產品面對災損也想跟進，然而近期台南洋香瓜災損被農改場認定為管理不當，不符合取得現金救助之條件。農委會主委陳吉仲昨於立法院承諾，只要災損面積超過20％即可依法得到現金救助，等同推翻農改場的專業判定。農委會今(24)日澄清，還是會尊重農改場專業。

昨日民進黨立委陳亭妃質詢表示，台南洋香瓜幾周前從安南區、北門區、後壁區都出現災損，隨便去看就都超過20％；農糧署副署長姚志旺指出，農糧署南區分署和台南區農改場會勘後，初步認定是田地管理上出現問題。

陳亭妃因而爆氣指出，每次農改場去都說是管理問題，只有主委去了才會是天災問題，農改場與陳主委說法不一，究竟該聽誰的？

陳吉仲當下回應「當然是聽我的」，承諾只要災損面積超過20％就能領取現金補助，此言一出等同凌駕農改場第一線人員的專業判斷，遭批被立委施壓就不尊重法條與制度。

至於主責病蟲害防檢疫的防檢局是否有參與現勘，防檢局指出，針對小番茄，農改場在當時現勘確實有出現蟲害，但是否可能有其他原因，專家還要做進一步認定，因為植物衰弱時蟲害就容易上去，後期去看一定會有病蟲害，會尊重農改場現勘的判斷。

農委會副主委黃金城表示，針對洋香瓜的災損，如果是土地管理不當，照理來說不會大面積的發生，氣候異常會有多大影響必須要特別注意，但就算陳主委去了現場也還是會聽農改場建議，不會他自己說了算。