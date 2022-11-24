新北市11處公有停車場12月開幕營運時間。（新北市交通局提供）

新北市交通局今（24日）表示，新北市有11處公有停車場將於12月開幕營運，包括新北市近年來規模最大的新莊運動公園地下停車場，以及中和員山市場機車臨時平面停車場、新店區安興平面停車場都將自12月1日起試營運，開放免費停車一個月；11 處公有停車場共提供近2500個停車位，全智慧化及綠能停車服務更有效紓解停車需求。

交通局長鍾鳴時今前往中和員山市場機車臨時平面停車場視察開場進度，場內規畫221個機車停車位，並善用場外周邊空間增設了14個汽車停車位，並以汽車翻板式停管系統智慧化管理，紓解當地停車需求；預計12月1日中午12時起開放免費停車一個月，明年元旦起正式收費營運。

鍾鳴時指出，新北市掛牌車輛數有300萬餘輛，為全國最多掛牌數縣市，停車問題一直是市府積極解決的課題，4年來交通局已開闢76座停車場，增加9352格汽車格及1萬1443格機車格。

12月更將於鶯歌區、中和區、新莊區、新店區及泰山區等11處公有停車場陸續開幕營運，透過委外經營，由專業停車場廠商提供民眾更智慧、安全的停車服務。

停車管理科長蔡柏坤表示，12月開幕營運的11處公有停車場總共可提供16個大客車停車位、1466個小型車停車位和980個機車格位，並且配置車牌辨識無票卡進出場停管系統、多元繳費系統、監視系統；其中新莊運動公園地下停車場將自12月1日起試營運，636個汽車停車位、188個機車停車位，開放免費停車一個月，提供車位在席及智慧尋車等智慧化停車設備，也響應綠能環保設置了8格電動車充電格位，並為全國首座配置電動車專用滅火毯的停車場。

交通局表示，11處公有停車場陸續於12月營運，其中新莊運動公園地下停車場、中和員山市場機車臨時平面停車場、新店區安興平面停車場、鶯歌區三鶯轉運站停車場等4座全新落成停車場，試營運期間開放免費停車一個月，正式營運後亦將提供月票服務。