去年2月，台南安平接連發生幫派仇殺，男子王重傑先被人當街砍殺致死，接著安平角頭「建文」陳建文遭綽號「蝦米」蔡秉逸持雙槍射殺身亡 ，8天釀2死，震驚社會。蔡姓主嫌一審判無期徒刑、共犯曾俊湳15年10個月，其他5嫌分處1年至1年6月。台南高分院二審今天宣判，蔡秉逸上訴駁回，曾俊湳改判無期徒刑。

二審法官認為，曾俊湳從15年改判無期徒刑的關鍵理由是考量，原審認為為不確定故意殺人，合議庭認是直接故意殺人，而且其手段殘忍，至今也沒有與被害人家屬和解，原審判15年，量刑太輕，故改判無期徒刑。另余俊廷上訴指未打王重傑頭部，酌減1月，由1年6月改判1年5月，其他5人上訴均駁回。

蔡秉逸與王重傑合夥投資權利車生意釀糾紛，去年2月，蔡秉逸邀集劉科南、曾俊楠、蘇琮傑、余俊廷、王秉州、徐梓恆等人分乘2車，在安平區某汽車旅館附近埋伏，見王重傑走出來，一行人棍棒毆打，王奔跑逃離現場，途中強攔1輛機車，逃到永華路二段某餐廳停車場，曾俊楠等3人駕車從後撞擊、輾壓王，並持西瓜刀下車攻擊，直至王倒地不起，王經送醫急救，傷重不治。

蔡秉逸事後得知王重傑死亡消息後，又聽聞朋友轉述有人要為王報仇，蔡逃亡期間，安南區住家遭人鬧事，他認為與王的糾紛是昔日大哥陳建文從中作梗，萌生殺意，同月23日持2把手槍到陳住處連開多槍，致陳傷重身亡。