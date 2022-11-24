新竹縣客家人口比率67.8％，客家人口密度高居全國之冠，爭取連任的國民黨新竹縣長候選人楊文科4年前上任後，就把客家文化的保存、客語的推動列為施政重點工作，除鼓勵客語認證、成立新竹客家學苑，與舉辦各類客家節慶活動。楊文科說，未來的目標將是打造新竹縣成為全國客家文化交流中心，進而舉辦世界客家論壇。

根據客委會去年底的統計，新竹縣57萬多人口中，客家人口約39萬，約占67.8％，楊文科說，雖然比率因為外來人口遷入逐年降低，客家人口密度仍高居全國之冠，是真正的客家大縣。但是客家文化、客家語言的傳承，有式微的情況，這是讓人憂心的。

楊文科強調，客家話不只是一種溝通的語言而計已，語言是文化的載體，語言失、文化滅、族群亡，因此客語跟客家文化的推動與保存，絕對是極其重要的施政重點。

過去4年，縣府團隊全力推動客語友善環境，楊文科鼓勵縣民參加客語認證並訂定全國最高獎勵標準，還結合大學成立新竹客家學苑，利用明新科技大學卓越的師資與豐沛資源，營造客家文化國際化的智慧網絡與基地。另外透過客家桐花祭、客家藝術節、客家薪曲獎徵選計畫、客家八音匯演、義民文化祭典等活動，帶領民眾認識在地無形文化資產。

未來連任成功後，楊文科承諾目前推動中的措施都將繼續辦理，但這還不夠，打造新竹縣成為全國客家文化交流中心、進而舉辦世界客家論壇，引進國際級表演與展覽，並讓新竹縣的客家文化有機會走上國際舞台，將是他未來施政的努力目標。