九合一選舉將於11月26日投票，進入最後倒數2日階段。媒體人朱凱翔表示，他4年前還在擔任政論節目製作人時，約在選前一周，就將臉書粉絲專頁的封面換成黑底白字的一句話：「如果不去投票，那這兩年你是在靠X尛。」今年他再度把這句話送給大家。此說法獲3000人按讚，引發網友熱烈迴響。

朱凱翔昨（23）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，他4年前還在中天做政論節目《新聞深喉嚨》時，約莫在選前一周，他把粉絲專頁的封面換成黑底白字的一句話：「如果不去投票，那這兩年你是在靠X尛。」

針對這句話，朱凱翔意有所指道：「同樣的一句話，不打折的真摯祝福，獻給大家。」

此文湧入3000個讚、破百則留言，討論踴躍。網友紛紛表示：「不管颳風下雨，衝高投票率」、「出門投票！別讓對手有一絲得逞的機會」、「要翻轉腐敗政風，改變貧窮生活，矯正敗壞的社會風氣，讓愚民政府下台，每一票都很重要，不要期待有一天總會變好，要起身行動去投票」、「1126當天早上9點我還要帶我兒子從新莊去板橋上課，上完10點多載我兒子回新莊，我再去板橋車站坐高鐵回台南投票，我都這麼拚了，請大家加油不要再讓糟糕的人每天電視上講幹話」。