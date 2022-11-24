香港四大美男吳彥祖靠著天花板級俊秀臉蛋和精壯身材，風靡萬千少女，2010年宣布與超模Lisa S結婚後，仍不減超高人氣。近年吳彥祖攜家帶眷到美國發展，日前被粉絲在「亞洲國際電影節」直擊最新動態，誇讚他越來越有魅力，但有粉絲發現他上台領獎的走路姿勢很像老人，嘴唇還發黑變成紫色，不禁擔憂起他的健康狀況。

影片中，48歲的吳彥祖上台領取李小龍基金獎，當時他梳著中分頭、穿著三件式西裝，既斯文又非常沉穩大氣，掀起台下觀眾注意，不過見到影片的網友也發現他走路的速度較為緩慢，姿勢就像個長輩，還批評臉頰的狀態凹陷、鬆弛，甚至誇張說男神一臉憔悴：「會不會是身體出了狀況？老得一蹋糊塗！」

有網友則說舞台用的是死亡燈光，才會直接暴露男神的五官缺陷，替他發聲「喜歡的是人，為甚麼不能接受慢慢變好呢？」、「你長這麼大沒見過人老？你爸現在還是20幾歲的小伙」、「這種自然老去的真的太有魅力了」、「很有味道，看到別的硬裝嫩的受不了」、「不愧是我男神，各個年齡段裡最有型的」。

吳彥祖在亞洲國際電影獎獲得李小龍紀念獎。(圖/小紅書)

不少人懷念起吳彥祖鮮肉時期的狀態，「我還停留在新警察故事的阿祖，那麼嫩那麼嫩」、「有種學者的氣質」、「鮮肉時期真的是神顏」、「這就是不做醫美的真實狀態吧」，除此之外，也有人發現吳彥祖年紀越大越像外國人，「怎麼像尼古拉斯凱奇」、「怎麼長相越來越國外化」、「他根本不在乎這些外表」，甚至有人說撞臉謝霆鋒的老爸，「越來越像謝賢呢」、「這會兒已經如此成熟老練了，時間過得好快」。