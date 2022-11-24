由國立政治大學地政學系舉辦、永慶房屋贊助的「永續智慧與共享城市」系列講座，第二場於本11月23日邀請台北市都市發展局黃一平局長蒞臨分享台北市都市擘劃的經驗與實踐。

台北市都市發展局的黃一平局長，過去也曾擔任新北市城鄉局局長，擁有雙北城市規劃與推動發展的經驗。黃一平局長開場即指出台北市為首都圈的政經中樞，城市發展應考量與周邊城市的互補分工關係。並且談到高鐵、台鐵以及逐漸成形的網狀捷運等軌道系統，已改變北北基首都圈的商圈、生活圈和通勤模式。

台北市在面臨區域競爭、氣候變遷、高齡少子、都市老化和居住正義等挑戰時，都發局以「國土保育、都市再生」為目標，推動「引導空間轉型、重塑都市意象、落實居住正義、強化建築管理、推動都市再生」等五大策略，一步一步將台北市打造成為宜居城市。

其次，在引導空間轉型方面，台北市以TOD和EOD為核心政策，基於2050淨零排放為指導原則，重新調整城市區域發展與機能需求，以回應國際永續發展目標。此外，在重塑都市意象方面，台北市更是以東西區兩大門戶計畫為雙主軸，重新改造城市風貌。在落實居住正義方面，台北市則是大力推動社會住宅和都市更新，透過公私協力多元提供，裨益台北市社會住宅數量已達兩萬四千多戶，為全國之冠。

黃一平局長提到從2014年開始推動的西區門戶計畫正逐步實現中，這條台北長廊未來將是國門客廳，透過都市設計兼容舊市區紋理與大型開發計畫，以六大行動方案優化人本環境配置，西區門戶新風貌將聚焦交通樞紐、產業需求、商圈發展等功能，提升台北市在區域及國際的城市競爭力。

推動東區門戶計畫的同時，台北市也正在翻轉東西軸線的另一端。亦即以南港車站為核心長達4.48公里的立體連通系統，串接起會場產業中心、台北生技園區、社宅生活區域和新創產業中心，建構友善安全的人本通行環境。

由政大地政學系舉辦、永慶房屋贊助的「永續智慧與共享城市系列講座」第二場演講，在黃一平局長的熱情介紹、聽眾熱烈互動中劃下完美句號。現場除了有政大在校生熱烈參與外，更有政大地政系碩士在職專班校友們共襄盛舉。此系列講座最後一場將由新北市城鄉發展局黃國峰局長（12/14）分享新北城市擘劃經驗，預計精彩可期、不容錯過。