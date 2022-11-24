新北市11處公有停車場將於12月開幕營運。圖/新北市政府提供

新北市交通局長鍾鳴時今（24日）宣布新北市計有11處公有停車場將於12月開幕營運，包括新北市近年來規模最大的新莊運動公園地下停車場，以及中和員山市場機車臨時平面停車場、新店區安興平面停車場都將自12月1日起試營運，開放免費停車一個月；11 處公有停車場計總計提供近2500個停車位，全智慧化及綠能停車服務更有效紓解停車需求。

新北市11處公有停車場將於12月開幕營運。圖/新北市政府提供

鍾鳴時上午前往中和員山市場機車臨時平面停車場視察開場進度，場內規劃221個機車停車位，並善用場外周邊空間增設了14個汽車停車位，並以汽車翻板式停管系統智慧化管理，紓解當地停車需求；預計12月1日中午12時起開放免費停車一個月，明年（112）元旦起正式收費營運。

鍾鳴時指出，新北市掛牌車輛數有300萬餘輛，為全國最多掛牌數縣市，停車問題一直是市府積極解決的課題，4年來交通局已開闢76座停車場，增加9352格汽車格及1萬1443格機車格；12月更將於鶯歌區、中和區、新莊區、新店區及泰山區等11處公有停車場陸續開幕營運，透過委外經營，由專業停車場廠商提供民眾更智慧、安全的停車服務。

交通局停車管理科科長蔡柏坤表示，12月開幕營運的11處公有停車場總共可提供16個大客車停車位、1,466個小型車停車位和980個機車格位，並且配置車牌辨識無票卡進出場停管系統、多元繳費系統、監視系統；其中新莊運動公園地下停車場將自12月1日起試營運，636個汽車停車位、188個機車停車位，開放免費停車一個月，提供車位在席及智慧尋車等智慧化停車設備，也響應綠能環保設置了8格電動車充電格位，並為全國首座配置電動車專用滅火毯的停車場。

交通局表示，11處公有停車場陸續於12月營運，其中新莊運動公園地下停車場、中和員山市場機車臨時平面停車場、新店區安興平面停車場、鶯歌區三鶯轉運站停車場等4座全新落成停車場，試營運期間開放免費停車一個月，正式營運後亦將提供月票服務，歡迎有停車需求的民眾一同來感受新北市優質、安全、便利的停車空間和服務。