衛福部派駐中部辦公室的黃姓女科員，去年拖延心臟病無法工作的于姓民眾的1萬元急難救助金，且對方1個月內每天詢問案件進度，她都找理由推拖，她另辦理公文及人民申請案件54件、418天，她不服遭記過1次懲處，提告請求撤銷，台北高等行政法院判決駁回。可上訴。

黃女負責社會福利案件之補助及急難救助等業務，去年她核予于姓民眾1萬元之急難救助金，但于遲未收到匯款，透過部長信箱陳情，反應她態度不佳影響民眾觀感，另於同年3月9日，她又接獲王姓民眾檢舉，反應她面對民眾來電態度惡劣。

黃女遭調查後認定她延誤撥付民眾申請之急難救助金，且與民眾回應之電話禮貌有損衛福部為民服務形象，另經統計發現她從2020年至2021年間，辦理公文及人民申請案件共計逾期54件、418天，雖經主管促其注意檢討改進，仍未見改善，衛福部將她記過懲處。

黃女不服提告，請求法院撤銷衛福部的懲處，她說自己承辦急難救助補助案已逾20年，已呈過勞死心態，去年新冠肺炎興起，民眾申請及陳情案件大增，仍任勞任怨辦理業務，她被檢舉電話應答態度惡劣也是受到誤會。

北高行政法院審理後認為，黃女公文處理逾期嚴重，行政怠惰，且延誤撥付民眾申請之急難救助金，損害政策目的，違反公務倫理，接聽民眾電話經民眾來信檢舉態度惡劣，嚴重有損被告為民服務形象，衛服部記過1次懲處，於法無違，判決駁回黃的訴訟。