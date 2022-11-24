雙方由中興大學醫學院長陳健尉（左）、光田綜合醫院董事長王乃弘（右），代表簽署合約。（光田醫院提供）

中興大學與光田醫院雙方藉由相互討論研究的合作案，讓中部地區居民得到更尖端醫療照護。（光田醫院提供）

國立中興大學今年3月成立學士後醫學系，醫學院在8月1日獲准成立，對平衡南北醫療教育及提升偏鄉醫師人力具有指標意義。中興特與海線深耕百年的光田綜合醫院攜手合作，雙方針對醫學研究、人才培育、偏鄉醫療資源提升等，藉由雙方相互討論研究的合作案，讓中部地區居民得到更尖端的醫療照護。

光田醫院董事長王乃弘說，光田在海線耕耘超過百年，首任院長騎馬行醫的形象深入民心，關注偏鄉醫療也是醫院發展重要的方針，相當瞭解中部地區城鄉健康的不平等。經過COVID-19疫情洗禮，更凸顯問題嚴重性；希望各界能關注偏鄉醫療不足，有更多醫護人員共同投入，讓民眾健康能得到足夠保障。

中興大學醫學院長陳健尉表示，今年獲教育部同意設立醫學院及學士後醫學系，對於擁有百年校史的興大來說別具意義，不僅成為台灣中部地區唯一具醫學系的國立大學，更有助擴展農生、理工領域的教研量能與社會影響力。與光田醫院學術交流合作重點，著眼於未來研究合作、醫學人才培育、學術交流等。

雙方簽約場所選在台中大甲區的「仁馨樂活園區」舉行。副院長張家築表示，仁馨樂活園區成立理念不同於傳統長照機構，它不定義是傳統的護理之家，而是在醫院體系基礎下，整合護理之家、復能中心、日照、失智據點、診所、洗腎中心等，「以養辦醫」模式經營整合照顧，目前已為全台關注經營標竿。

張家築強調，透過中興醫學院與光田醫院全面合作交流，希望光田醫療體系未來能在中興後醫系學生於全人醫療能力的養成與人文素養的培育盡份心力。