工業電腦廠廣錠（6441）受惠綠能、博弈以及AIoT三大業務發展正向，第四季本業可望轉盈，明年進入收割階段，布局效益進一步顯現，將挹注全年營收顯著回升，成長動能可期。

廣錠23日舉辦法說會，董事長廖良彬表示，公司除了原本博弈／IPC業務，將拓展AIoT新版圖，跨入健康與健身市場，以及近年積極發展的儲能／綠能業務，包括儲能跟充電樁應用等，在硬體之外，也將布局碳權交易、碳足跡等市場。由於儲能業務逐步擴大，2023年預估IPC及綠能營收比重將為35％、65％。

廣錠第三季營收1.55億元，季增34.8％，較去年同期減少17.1％，毛利率18.8％，比第二季成長4.3個百分點，營益率為-7.8％，呈現持續收斂情況，受惠匯兌收益助攻，單季稅後純益為0.19億元，一舉由虧轉盈，EPS 0.45元。

廣錠表示，公司近年歷經轉型與市場布局，目前虧損部位已逐步縮小，第四季表現預估將正式轉正，展望明年，看好綠能、博弈以及AIoT三大應用發展，持續接到更多案場及標準品訂單。

在儲能部分，廣錠在美儲能系統品牌商普威團隊整頓後，雙方合作轉趨緊密，將替普威代工新儲能產品，成為其亞洲重要生產基地。

另外，廣錠發展電廠等級的儲能系統，為目前國內唯一取得IEC認證的公司，除了代工業務之外，公司也發展品牌業務，已取得亞通與合騏合資的亞格一儲能公司的儲能設備供應商，今年第四季開始出貨，預計明年放量，有機會推動營收大幅成長。

據了解，廣錠品牌儲能櫃今年出貨約6MW，其中3MW將在今年底前出貨完畢，明年出貨量上探24MW，在手掌握訂單還有50MW，替普威代工數量約74MW左右。