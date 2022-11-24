近日汪小菲遭大S指控積欠五百萬生活費，雙方隔空交火，許多網友認為此事件猶如宮鬥劇般精彩，而有網友翻出過去汪小菲曾坦言「最怕大S看《後宮甄嬛傳》」原因曝光後，讓網友直呼「高下立判！」

汪小菲與大S曾在離婚前一起參加大陸實境節目《幸福三重奏》，而當時汪小菲表示，對於大S拍攝感情戲不會吃醋，且希望大S可以多做她感興趣的事不過，但話鋒一轉，他也提到自己「怕大S看《後宮甄嬛傳》」因為擔心對方「以後把這招都用在我身上」而大S也透露《後宮甄嬛傳》已經看了八遍。

對比近期雙方因生活費事宜，隔空交火，汪小菲雖發多篇微博表達不滿及其立場，但大S事件開始以來僅發出兩篇聲明，引來許多網友大讚情商高，對比汪小菲網友笑虧「不愧是看了8遍《甄嬛傳》的女人，高下立判！」

然而，《幸福三重奏》該節目當時邀請的三對夫妻檔分別為，江宏傑與福原愛、汪小菲與大S以及陳建斌與蔣勤勤，而前面兩對皆以離婚收場，且雙方更是撕破臉，目前僅剩陳建斌夫妻仍在一起，而兩人目前感情狀況也相當甜蜜。