距投票日剩2天，台南地檢署昨天查獲2件現金買票賄選案，關廟區某黃姓里長候選人透過胞兄委託王姓樁腳，以每票1000元代價，支付5000元向2名里民請託；六甲區吳姓里長候選人劉姓樁腳也以每票1000元行賄，2名樁腳經檢察官訊問後，向法院聲請羈押。

台南地檢署柯博齡與黃齡慧、孫昱琦、王宇承檢察官共同組成專案查賄隊，昨天指揮警、調單偵辦關廟區黃姓里長候選人，其透過胞兄去找樁腳，從今年10月用1000元向里民買票，分別交付李姓選民2000元、卓姓選民3000元，行賄戶內具有選舉權家屬。

經檢察官訊問，認王姓樁腳有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕，今天凌晨向法院聲請羈押禁見聲押，李姓選民則已將賄款2000元繳回。

同日，檢察官廖羽羚與黃信勇、郭書鳴、廖舒屏、吳騏璋、蔡宜玲、黃榮加也在昨天發動查緝，查獲六甲區吳姓里長候選人劉姓樁腳為求里長候選人順利當選，也從10月開始以1票1000元透過親戚幫忙買票，劉姓樁腳經訊問後，今天凌晨向法院聲押禁見。另名許姓樁腳經檢察官諭知交保5萬元，吳姓里長候選人則諭知10萬元交保，收賄選民已繳回賄款6000元。

台南地檢署檢察長葉淑文強調，檢察官已進駐轄區16個分局，距離投票日剩最後2天，地檢署將全體總動員，持續嚴查賄選或其他不法情事，以維護選舉公平，候選人或其樁腳絕不要心存僥倖。