南一等3家出版社送審112學年國小5年級社會科教科書被退回，引發爭議。教育部長潘文忠表示，這3家出版社未依課綱規定採「主題統整」的方是編教科書，因此被退回，國家教育研究院將會召開編、審、課綱三方座談，協助業者將教科書編好。

南一書局、康軒出版社、翰林出版社將小五社會科教科書送國教院審查，本月12日接到國教院通知，3家出版社送審上下冊共6本教科書需要重編，引起軒然大波。

潘文忠今到立法院教育及文化委員會進行「依12年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」專題報告說，自12年國教課綱實施起，國教院每年受理申請審定的國民小學暨高級中學（含技術型高中）教科圖（用）書約400-500冊之多，目前國中及高中已完成第一輪初版審定，進入修訂審查階段；國小預計於2年後完成第一輪初版審定。

國民黨立委萬美玲質詢指出，國家教育研究院這次將南一、康軒及翰林等三家出版社的小五教科書全部退回，並要求他們重編，這將影響學校後續選書時程，衝擊非常大。

國民黨立委鄭正鈐也質詢說，國小112學年教科書，學校明年3月要選書，讓學生明年9月開始使用。國教院現在將3家出版社的小五社會科教科書退回，又沒有清楚說明理由，有人質疑就是為了「去中國化」，引發更多爭議。

潘文忠回應，教科書的編輯及審定都要依據課綱，這三家出版社未依課綱規定採「主題統整」方式編教科書，而是以傳統的「記年」方式來編，這不符課綱規定，因此予以退回，跟有沒有「去中國化」無關。

為協助這三家業者重編教科書，潘文忠表示，國教院會不定期舉行編、審、課綱三方會談，幫助釐清根據課綱審查教科書的盲點；另在審查過程中，審定委員認有必要時，得邀請學者專家或相關人員，就書稿特定內容提出書面意見，或列席提供諮詢，以加快將教科書編好。