今年二十國集團（G20）峰會在印尼峇里島舉行，英國經濟學人預測，在未來10年印尼會變得更加的重要，其影響力可能會在未來25年裡急劇增加，有機會成為下一個「亞洲大國」。報導分析該國經濟正蓬勃發展，加上擁有關鍵原物料鎳礦，其自然資源和地理位置，讓它成為美中兩大強權在地區競爭的重要場域。

回顧1990年代亞洲金融風暴，印尼幾乎是亞洲最慘烈的國家，不過如今情況已明顯翻轉，報導指出，印尼在國際上再次擁有舉足輕重地位，其是世界上第6大的新興市場，除了中國及印度，過去10年印尼的經濟成長速度超過其他1兆美元（折合約新台幣32兆元）以上的經濟體。

報導分析印尼經濟蓬勃發展的原因，關鍵在於數位服務，有助於創造更為整合的消費市場，根據統計，印尼每年超過1億人在數位服務共花費800億美元（折合約新台幣2.5兆元），包括電子支付與隨選貨運服務等。

另一個促進印尼經濟成長的原因是鎳礦，因為印尼擁有全球5分之1的鎳儲量，鎳是電池的原料之一，隨著全球大舉在電動汽車方面投資，印尼在電動汽車供應鏈扮演重要角色，包括中國電池業巨擘寧德時代在印尼投資一項60億美元（折合約新台幣1900億元）的計畫，印尼總統也在爭取美國電動車巨擘特斯拉投資。

印尼經濟前景看好的其他原因，也包括經濟已比10年前更為開放，報導提到，印尼找到結合民主與經濟改革的方法，採用漸進式改進包括新的基礎設施、國有企業的清理、教育法規及勞動法規的現代化等。

此外，印尼影響力持續增加的關鍵則是地緣政治，印尼的關鍵位置、規模、資源，也讓其成為超級大國競賽的關鍵戰場。報導稱，印尼在未來可能將成為世界前十大經濟體的其中一員。