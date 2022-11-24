歐付寶(6878）積極推動金管會普惠金融政策，為提升電子支付會員直接綁定銀行帳戶付款的普及率，配合串接財金公司平台銀行帳戶綁定機制，成為第一家導入電子支付機構。首波已完成合作金庫銀行、元大銀行、台中市第二信用合作社等3間銀行帳戶串接，並於今日11月24日正式上線。

公司表示，若再加上過去已經合作的第一銀行、彰化銀行、上海商業銀行、兆豐國際商銀、中華郵政及台新銀行等6間銀行的直接串連，歐付寶目前已經擁有9間合作銀行支援銀行帳戶直接綁定的服務，預計第二波將會再新增以土地銀行及華南銀行等銀行，陸續加入此財金公司平台合作，屆時使用者只要在歐付寶行動支付上綁訂任何銀行帳戶，消費者即可透過綁定銀行帳戶連動，直接進行消費扣款、轉帳，生活繳費、儲值、購買外幣及小額匯兌等服務，此項平台合作將會大大的加速各種支付場景與銀行帳戶串連的緊密合作。

歐付寶表示，2021年底電子支付法令鬆綁，電子支付機構目前也都擁有自己的銀行代號，目前歐付寶的銀行代號就是397，除此之外歐付寶也新增手機轉帳功能，個人的手機號碼就是歐付寶帳戶號碼，因此轉帳、儲值給朋友，只要打入397加電話號碼，即可完成匯款動作。

歐付寶指出，今年第四季也將陸續著墨於更多交通運輸類場域的便民服務、跨境交易支付、外幣買賣及小額匯兌等服務，讓會員隨著疫情逐漸趨緩後的新經濟模式中，有更多元的使用情境。