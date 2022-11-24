考量到減少對經濟成長與金融市場造成更多衝擊，但又不得不升息下，故韓國央行二十四日只有調高一碼，符合市場預期。同時，也雙雙下修明年GDP以及通膨預估值。至於韓國利率要升到哪裡才是頭，部分與會專家認為是3.5%。

在升了二十五個基本點之後，韓國目前基準利率來到3.25%。不過，全球經濟成長腳步放慢，還有各國利率幾乎都是大升之下，韓國央行預測2023年GDP只剩下1.7%，比八月的估值2.1%明顯減少。

近期，韓國曾發生樂高樂園違約事件，一度造成當地股匯市大幅震盪。再者，要是利率太高，也會影響出口競爭力。不過，要避免與美國之間的利差又擴大之下，左右為難的韓國央行，這次才會只升息一碼。

還有，為了搶救孱弱的韓元，韓國央行今年已經破例有兩次利率決策時，都各升息兩碼，從韓國歷史經驗來看，通常升息只會升一碼。韓元最近也不再續貶，24日早盤小幅升值，兌一美元匯價在1,335.08與1,340.35之間整理。

還有通膨問題，目前雖然有降溫但還是偏高。韓國央行表示，消費者物價會有一段時間都會在5%左右，應該不會續創新高。因此，明年通膨預估從先前的3.7%，稍微減至3.6%。

當韓國央行全力與當地通膨鬥爭時，大升的利率已重重打擊房地產行業。韓國房貸大漲，也造成當地房價大跌以及債務大增，上季，韓國房貸成長率就曾創下歷年來新低。